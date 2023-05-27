الأهلي طرابلس يجري تدريبه الأول بمدينة البريمي استعدادًا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت أمس الجمعة بعثة الأهلي طرابلس إلى مدينة البريمي قادمة من العاصمة مسقط، وقد أجرت فور وصولها أول تدريب بملعب مدينة البريمي استعدادًا للمباراة المرتقبة في الإياب بعد غدًا الإثنين مع فريق النهضة العماني في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب البريمي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية «كأس الملك سليمان».

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ركز مدرب الفريق طارق جرايا في التدريب على ازالة إرهاق السفر، ونفذ بعض الخطط التكتيكية وسط تفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنّه من التأهل لدوري المجموعات، بعد الفوز ذهابًا في بنغازي بنتيجة (4-2).

رحلة سفر طويلة إلى سلطنة عمان

كانت بعثة الأهلي طرابلس وصلت الخميس إلى العاصمة مسقط في رحلة من طرابلس إلى تونس ومنها إلى إسطنبول ومنها إلى سلطنة عمان. ويقود اللقاء الحكم البحريني عمار محفوظ بتكليف من الاتحاد العربي لكرة القدم.

ترقب لدخول دور المجموعات

كان فريق الأهلي طرابلس حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وهو في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بهدف لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ويُقام بنظام التجمع خلال الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.

ينضم الفريق المتأهل من الأهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلاً من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

أنيس السلتوا مع فريق الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

بعثة فريق الأهلي طرابلس. (فيسبوك)