اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتم، مساء أمس الجمعة، بمدينة زوارة السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل للمرحلة ما قبل الأخيرة من البطولة الدولية لكأس العالم في فرنسا، التي ستقام في سبتمبر المقبل، وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

منافسات 120 كم ناشئين

الأول: عبدالودود دعباج (الجواد - القوس الثاني).

الثاني: محمد أبوشيبة (الجواد - البحر الهائج).

الثالث: يونس علي (الجواد - همام).

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منافسات 100 كم ناشئين

الأول: محمد الضبع (الجواد - عمران 2).

الثاني: عبدالمؤمن حلول (الجواد - اليمامة).

منافسات 120 كم للكبار

توج بها الفارس بن علي فوزي (الجواد - الجارح).

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)