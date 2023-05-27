  • Alwasat News
Atwasat

اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 27 مايو 2023, 03:21 مساء
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

اختتم، مساء أمس الجمعة، بمدينة زوارة السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل للمرحلة ما قبل الأخيرة من البطولة الدولية لكأس العالم في فرنسا، التي ستقام في سبتمبر المقبل، وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

منافسات 120 كم ناشئين
الأول: عبدالودود دعباج (الجواد - القوس الثاني).
الثاني: محمد أبوشيبة (الجواد - البحر الهائج).
الثالث: يونس علي (الجواد - همام).

- عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية

منافسات 100 كم ناشئين
الأول: محمد الضبع (الجواد - عمران 2).
الثاني: عبدالمؤمن حلول (الجواد - اليمامة).

منافسات 120 كم للكبار
توج بها الفارس بن علي فوزي (الجواد - الجارح).

جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
جانب من السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس
الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس
الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي
الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل ...
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة (صور)
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة ...
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية استعدادًا لكأس العرب (صور)
المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية ......
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد للبطولة الجامعية الثانية في الطائرة الشاطئية
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد للبطولة الجامعية الثانية ......
الأهلي طرابلس يجري تدريبه الأول بمدينة البريمي استعدادًا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية (صور)
الأهلي طرابلس يجري تدريبه الأول بمدينة البريمي استعدادًا ......
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس ......
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة (صور)
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي ......
المزيد