فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات استعداداته بمعسكره الخارجي بدولة البوسنة، استعدادا لمشاركته المرتقبة في بطولة كأس العرب، وتستضيفها السعودية في السادس من يونيو المقبل.

وخاض المنتخب فى معسكره الخارجي مباراتين وديتين، فاز فى الأولى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل في الثانية أمام الكويت دون أهداف.

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الودية الثالثة مع البوسنة

يتبارى في مباراته الودية الثالثة مع البوسنة، ورابع المباريات الودية، الأربعاء المقبل، ويلتقي فيها مع منتخب صربيا.

يذكر أن كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات ستقام بمدينة جدة السعودية في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا وزعت عن طريق القرعة إلى ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: ليبيا والسعودية والجزائر والسودان.

المجموعة الثانية: المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان.

المجموعة الثالثة: مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.

مواعيد مباريات ليبيا

يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء السودان في الافتتاح 6 يونيو، ويلتقي في مباراته الثانية مع الجزائر في 8 يونيو، وثالث مباريات الدور الأول سيلتقي فيها مع السعودية في 10 يونيو 2023.

منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات خلال معسكر البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات خلال معسكر البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات خلال معسكر البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات خلال معسكر البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

علم ليبيا في المدرجات. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)