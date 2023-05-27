«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة السابعة عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتقام مبارياتها الخمس، الجمعة 2 يونيو المقبل، وفي التوقيت ذاته 4.30 مساء.

على ملعب البيضاء، دارنس يحل ضيفا على الأخضر، وعلى ملعب الأبيار شباب الجبل يلتقي النصر، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي يتبارى مع التحدي، وعلى ملعب مدينة شحات الصداقة يلتقي الهلال، وعلى ملعب أجدابيا التعاون يستضيف الصقور.

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المجموعة الثانية

تنطلق مباريات المجموعة الثانية، الخميس 1 يونيو المقبل، على ملعب أبوسليم يشهد مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي، والجمعة، الخمس يستضيف الأولمبي، وعلى ملعب أبوسليم المحلة يتبارى مع السويحلي، والسبت أبوسليم يستضيف أساريا، والإثنين 5 يونيو على ملعب الجميل، الأهلي طرابلس يتبارى مع المدينة.

مفكرة نتائج الجولة 16

▪︎ التحدي × دارنس (0-0)

▪︎ الأهلي بنغازي × الصقور (3-3)

▪︎ النصر × الصداقة (1-1)

▪︎ التعاون × شباب الجبل (2-1)

▪︎ الهلال × الأخضر (3-1)

▪︎ الأهلي طرابلس × الخمس (0-0)

▪︎ أساريا × السويحلي (2-2)

▪︎ أبوسليم × الاتحاد (1-0)

▪︎ المدينة × الاتحاد المصراتي (1-0)

▪︎ الأولمبي × المحلة (3-1)