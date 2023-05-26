الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم نادي الأهلي طرابلس التهنئة لنظيره نادي دارنس في ذكرى تأسيس النادي الـ65، متمنيًا المزيد من التقدم واستمرار العطاء في النادي «الأنيق».

وكتب النادي عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: « 65 عـــامًا من العطـاء، نبارك لنادي دارنس الأنيق ذكرى التـأسيس متمنين لكم المزيد من التقـدم والازدهـار».

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وتقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس وأعضاء المجلس إلى إدارة وجماهير نادي دارنس بالتهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي، ممثل مدينة درنة، الذي تأسس عقب إنشاء نادي الأهلي طرابلس بثماني سنوات.