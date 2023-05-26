الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس...

قدّم نادي الأهلي طرابلس التهنئة لنظيره نادي دارنس في ذكرى تأسيس النادي الـ65، متمنيًا المزيد من التقدم واستمرار العطاء في النادي «الأنيق».
وكتب النادي عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: « 65 عـــامًا من العطـاء، نبارك لنادي دارنس الأنيق ذكرى التـأسيس متمنين لكم المزيد من التقـدم والازدهـار».
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وتقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس وأعضاء المجلس إلى إدارة وجماهير نادي دارنس بالتهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي، ممثل مدينة درنة، الذي تأسس عقب إنشاء نادي الأهلي طرابلس بثماني سنوات.
أصل اسم «دارنس»
جاءت تسمية النادي بدارنس نسبة إلى اسم مدينة درنة القديم، وإحياء لفريق دارنس القديم الذي تكوّن عام 1934 وانتهى في 1939. حين قام الهواري عبدالحفيظ ساسي بإنشاء نادٍ رياضي ثقافي في مدينة درنة توسيعًا لمساحة الرياضة واحتضانًا للحركة الثقافية في المدينة، وفي مايو 1958 تحصّل على رخصة ثانية لإقامة نادٍ جديد سُمي دارنس، إحياءً لفريق دارنس لكرة القدم.
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