الأهلي بنغازي المتصدر يلتقي الشباب العربي في إياب دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للسلة جدول مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب، في دوري كرة السلة الليبي ضمن مرحلة دور الثمانية، الذي سينطلق يوم الأحد 28 يونيو، في قاعات طرابلس الكبرى وسليمان الضراط وقاعة أحمد بن موسي بمدينة المرج.

حيث سيلتقي الهلال مع الاتحاد بقاعة سليمان الضراط، في الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، ويلتقي الأهلي طرابلس مع المروج بقاعة أحمد بن موسي بمدينة المرج في التوقيت ذاته.

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ويلتقي المدينة مع النصر بالقاعة الكبري بطرابلس عند الرابعة مساء، فيما يلتقي الشباب العربي مع الأهلي بنغازي في تمام السابعة مساء.