الأهلي بنغازي المتصدر يلتقي الشباب العربي في إياب دوري السلة...

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للسلة جدول مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب، في دوري كرة السلة الليبي ضمن مرحلة دور الثمانية، الذي سينطلق يوم الأحد 28 يونيو، في قاعات طرابلس الكبرى وسليمان الضراط وقاعة أحمد بن موسي بمدينة المرج.
حيث سيلتقي الهلال مع الاتحاد بقاعة سليمان الضراط، في الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، ويلتقي الأهلي طرابلس مع المروج بقاعة أحمد بن موسي بمدينة المرج في التوقيت ذاته.
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ويلتقي المدينة مع النصر بالقاعة الكبري بطرابلس عند الرابعة مساء، فيما يلتقي الشباب العربي مع الأهلي بنغازي في تمام السابعة مساء.
تذكير بترتيب الدوري قبل انطلاق مرحلة الإياب:
الصدارة للأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة 14 نقطة من سبع مباريات، وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس 13 نقطة، ومن خلفهما يأتي الاتحاد بـ12 نقطة، ورابعا يأتي النصر بـ11 نقطة، والمروج خامسا بعشر نقاط، والشباب تسع نقاط في المركز السادس، والهلال بثماني نقاط سابعا، وأخيرًا المدينة في المركز الأخير بسبع نقاط.
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