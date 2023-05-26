بعثة الأهلي طرابلس تصل مسقط لمواجهة النهضة العماني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، مساء أمس الخميس، بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد رحلة طيران من طرابلس إلى تونس، مرورا بإسطنبول ثم هبطت أخيرا في عمان، وذلك قبل أربعة أيام على مواجهة فريق النهضة العماني في مباراة إياب بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان».

وسيجري الفريق أول تدريب له في عمان، اليوم الجمعة، على أحد الملاعب الفرعية، قبل أن يخوض مرانه الأخير الأحد على ملعب المباراة، المقررة إقامتها الإثنين المقبل.

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وكلف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم البحريني عمار محفوظ، لإدارة هذه المباراة المرتقبة، التي ستُقام على أرضية مجمع البريمي الرياضي في سلطنة عمان.

نتيجة الذهاب مطمئنة

وحقق فريق الأهلي طرابلس الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وهو في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بهدف، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.

وينضم الفريق المتأهل من الأهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلا من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

جانب من وصول بعثة الأهلي طرابلس إلى مسقط استعدادا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الأهلي طرابلس إلى مسقط استعدادا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الأهلي طرابلس إلى مسقط استعدادا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الأهلي طرابلس إلى مسقط استعدادا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الأهلي طرابلس إلى مسقط استعدادا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية، 25 مايو 2023. (الإنترنت)