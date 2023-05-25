الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهلت فرق الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس للدوري السداسي للمجموعة الثانية بـ«دورينا»، بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة اليوم الخميس في ملعبي أبوسليم والزاوية، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الليبي الممتاز.

وتصدر الاتحاد هذه المجموعة برصيد 33 نقطة، وأبوسليم في الترتيب الثاني برصيد 29 نقطة، واللذين تأهلا إلى الدور السداسي، بغض النظر عن المباريات المتبقية.

والفريق الثالث هو الأهلي طرابلس، والذي يتواجد حاليًا في الترتيب الثالث برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مهمة وصعبة أمام فريق المدينة في الجولة الثامنة ودريبي العاصمة مع فريق الاتحاد في الجولة التاسعة، هو متأهل حاليًا بغض النظر عن المباراتين.

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فريق الأولمبي بعد فوزه أمس على المحلة عاد إليه الأمل وإن كان ضعيفًا في التأهل إلى السداسي لحجز البطاقة الأخيرة في هذه المجموعة ورصيده 22 نقطة، ولديه مباراة مهمة في الأسبوع الثامن مع فريق الخمس في ملعب الخمس، وهو أحد الفرق المهددة بالهبوط حتى وإن فاز في المباراتين فإن فارق المواجهات لصالح الأهلي طرابلس، لأنه تعادل خارج أرضه بنتيجة هدف مقابل هدف.

تعادل السويحلي مع أساريا

وأسفرت نتائج مباريات اليوم أيضًا عن تعادل السويحلي مع أساريا بهدفين مقابل هدفين، وأصبح رصيد الأول 21 نقطة، ولا يؤهله للمنافسة على التأهل للدوري السداسي، حيث تتبقى للفريق مباراتان، وفي حال فاز بهما يرتفع رصيده إلى 27 نقطة.

وفاز أبوسليم على الاتحاد بنتيجة هدف دون رد، جعل الأول يضمن المركز الثاني موقتًا وتأهل رسميًا إلى الدور السداسي بغض النظر عن مبارياته المتبقية.

وإليكم نتائج هذا الأسبوع للمجموعة الثانية:

- أهلي طرابلس والخمس: التعادل السلبي.

- المدينة يفوز على الاتحاد المصراتي بهدف دون رد.

- الأولمبي يفوز على المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- أبو سليم يفوز على الاتحاد بهدف دون رد.

- أساريا والسويحلي التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد ختام مباريات الأسبوع السابع:

- الاتحاد 33 نقطة

- أبوسليم 29 نقطة

- الأهلي طرابلس 28 نقطة

- الأولمبي 22 نقطة

- السويحلي21 نقطة

- أساريا 16 نقطة

- المدينة 13 نقطة

- الخمس تسع نقاط

- الاتحاد المصراتي ثماني نقاط

- المحلة ست نقاط.