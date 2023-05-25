شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الخميس الاستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والاتحاد في تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو المذيع عبدالرزاق بلحاج، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي وعلي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

يلتقي أبوسليم مع المتصدر الاتحاد على ملعب الأول وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويأمل الاتحاد في مواصلة تربعه على عرش الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل أبوسليم في الارتقاء إلى المركز الثاني متجاوزا الأهلي طرابلس.

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أبوسليم المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وتفصله نقطتان فقط عن صاحب المركز الثاني الأهلي طرابلس.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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