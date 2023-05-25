شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمبارايات اليوم عن المجموعة الثانية ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام الرابعة مساء.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع عبدالرزاق بالحاج، ويستضيف محللي قناة «الوسط» علي أرحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

مقابلة أبوسليم والاتحاد

يلتقي أبوسليم مع المتصدر الاتحاد على ملعب الأول وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويأمل الاتحاد في مواصلة تربعه على عرش الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل أبوسليم في الارتقاء إلى المركز الثاني متجاوزا الأهلي طرابلس.

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ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أبوسليم المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وتفصله نقطتان فقط عن صاحب المركز الثاني الأهلي طرابلس.

مباراة أساريا والسويحلي

يلتقي نادي أساريا مع نظيره السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب من السويحلي منافسه المباشر، الذي يبعد عنه خمس نقاط، بينما يسعى السويحلي للفوز من أجل إرباك حسابات التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.

ويحتل السويحلي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما أساريا في المركز السادس برصيد 15 نقطة في ترتيب المجموعة الثانية.