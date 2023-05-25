اليوم.. استكمال مواجهات الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستكمل باقي مواجهات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمواجهتين، ضمن المجموعة الثانية.

يلتقي أبوسليم مع المتصدر الاتحاد على ملعب الأول وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويأمل الاتحاد في مواصلة تربعه على عرش الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل أبوسليم في الارتقاء إلى المركز الثاني متجاوزا الأهلي طرابلس.

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وفي المباراة الثانية يلتقي نادي أساريا مع نظيره السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب من السويحلي منافسه المباشر، الذي يبعد عنه خمس نقاط، بينما يسعى السويحلي للفوز من أجل إرباك حسابات التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.

مواجهات الأمس

وفي مواجهات الأمس، تمكن المدينة من إحراز فوز ثمين على نظيره الاتحاد المصراتي بهدف نظيف من علامة الجزاء، في الدقيقة 98، ليعطي المدينة أملا في البقاء، وتجاوز منطقة الهبوط، التي استقر فيها الاتحاد المصراتي عقب الهزيمة.

بينما في مقابلة المحلة والأولمبي، بات الأول في مناطق الخطر بعد تلقيه خسارة بثلاثية مقابل هدف وحيد، بعد تقدمه في النتيجة بالهدف الأول، تمكن الأولمبي من العودة في النتيجة بثلاثية، حاصدا 22 نقطة، ومبقيا المحلة برصيد ست نقاط في المركز الأخير.