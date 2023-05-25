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الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 25 مايو 2023, 11:33 صباحا
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي والنصر في دوري السلة الليبي، ٢٤ مايو ٢٠٢٣. (الإنترنت)
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أقيمت أمس الأربعاء أربع مباريات في الجولة السابعة والختامية للدور الثماني من الدوري الليبي لكرة السلة، ضمن من خلالها الأهلي بنغازي صدارة المجموعة وبالعلامة الكاملة.

تمكن المروج من تخطي عقبة الهلال في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة أحمد موسى في مدينة المرج، وأنتهى ربع المقابلة الأول على وقع التعادل بـ16 سلة للجميع، قبل أن يتفوق الهلال في الربع الثاني وبفارق سلة وحيدة.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 40 نقطة مقابل 33 نقطة فقط للهلال، لتنتهي المباراة بفوز المروج بـ70 نقطة مقابل 65 نقطة للهلال.

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وفي مجمع سليمان الضراط ببنغازي جمع اللقاء بين قطبي المدينة النصر والأهلي بنغازي ، وانتهى الربع الأول متعادلا بـ21 نقطة، قبل أن يحصد الأهلي بنغازي الربع الثاني لصالحه ويتقدم بنتيجة الشوط الأول بـ45٥ نقطة مقابل 41 نقطة للنصر.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي 38 نقطة مقابل 40 نقطة للنصر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بفارق سلة واحدة بـ83 نقطة لـ81 نقطة للنصر.

لقاء الشباب والمدينة
وبالقاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان المباراة الأولى جمعت الشباب والمدينة، وانتهى ربع المباراة الأول بالتعادل بـ13 نقطة للجميع، وشهد الربع الثاني تفوقا وسيطرة من جانب الشباب الذي أضاف 24 نقطة مقابل تسع نقاط للمدينة، منهيا الشوط الأول متقدما بـ37 نقطة مقابل 22 نقطة للمدينة.

وفي الربع الثالث قلب المدينة تأخره وتفوق بـ17 نقطة لـ12 نقطة، إلا أن التفوق لم يدم طويلا، حين عاد الشباب للتقدم وحصد نقاط المباراة في الربع الرابع بنتيجة69 نقطة مقابل 58 نقطة.

مواجهة من العيار الثقيل
التقى الاتحاد نظيره الأهلي طرابلس، في ختام دور الذهاب من دوري السلة، وحقق الأهلي طرابلس الفوز بـ77 نقطة مقابل 67 نقطة للاتحاد.

أنهى الأهلي طرابلس ربع اللقاء الأول بفارق 15 نقطة، بواقع 23 نقطة لثمانية، لكن الاتحاد تدارك أزمة البداية وتمكن من تحقيق التفوق في الربع الثاني الذي أضاف فيه 25 نقطة، مقابل 21 نقطة.

وفي الربعين الثالث والرابع استمر السجال بين الفريقين، إلا أن الغلبة في الأخير آلت إلى الأهلي طرابلس الذي سجل 33 نقطة أمام 34 نقطة للاتحاد، مستفيدا من تفوقه في الربع الأول من المواجهة.

الترتيب في ختام مرحلة الذهاب
الصدارة للأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة 14 نقطة من سبع مباريات وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس 13 نقطة، ومن خلفهم يأتي الاتحاد بـ12 نقطة، ورابعا يأتي النصر بـ11 نقطة، والمروج خامسا بـ10 نقاط، والشباب تسع نقاط في المركز السادس، والهلال بثمان نقاط سابعا، وأخيرًا المدينة في المركز الأخير بسبع نقاط.

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