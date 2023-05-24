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شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 07:08 مساء
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية عبر قناة الوسط «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم ضمن الأسبوع السابع من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» اليوم الأربعاء.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه الإعلامية آزاد عبد الباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويستعرض البرنامج حالات مبارايات اليوم والتي انتهت بفوز الأولمبي أمام المحلة بثلاثة أهداف لهدف، بينما حسم المدينة المواجهة أمام الاتحاد المصراتي بهدف نظيف.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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