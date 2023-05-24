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المنتخب الليبي لكرة الصالات يلتقي الكويت ودياً

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 24 مايو 2023, 06:30 مساء
المنتخب الليبي لكرة الصالات يلتقي الكويت ودياً
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي غداً المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في مباراة ودية ثانية شقيقه المنتخب الكويتي في معسكره الخارجي بالعاصمة البوسنية سراييفو، في إطار استعداداته لخوض البطولة العربية.

وفاز المنتخب الوطني في مباراته الودية الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المعسكر ذاته.

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وتأتي هذه المبارة تحضيراً لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والتي ستُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

مباريات ودية أخرى
ويستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي في الفترة من 19 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

وحسب الجدول المُعدّ يتبقى للمنتخب الوطني مباراتان وديتان، يخوض الأولى في الـ27 من مايو أمام منتخب البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية الأربعاء 31 مايو الجاري.

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