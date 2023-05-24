بعثة الأهلي طرابلس تغادر اليوم إلى سلطنة عمان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي طرابلس اليوم متجهة إلى سلطنة عمان، وذلك لملاقاة فريق النهضة العماني يوم الإثنين المقبل في مباراة إياب بطولة الأندية العربية «كأس الملك سليمان».

وكلّف الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم البحريني عمار محفوظ لإدارة هذه المباراة المرتقبة، والتي ستُقام على أرضية مجمع البريمي الرياضي في سلطنة عمان.

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حقق الأهلي طرابلس الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وهو في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بهدف لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.