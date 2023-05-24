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إيقاف وغرامة.. لجنة المسابقات تعاقب رئيس نادي الهلال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 04:43 مساء
إيقاف وغرامة.. لجنة المسابقات تعاقب رئيس نادي الهلال
رئيس نادي الهلال الليبي علي الشريف، خلال توقيع عقد الشراكة مع شركة الليث في مقر النادي، 22 مايو 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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أصدر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم فيصل ببشير بادي عقوبات بحق رئيس نادي الهلال علي الشريف، وذلك عقب نهاية مباريات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الممتاز، عن المجموعة الأولى.

وعوقب رئيس نادي الهلال بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار ليبي، وذلك طبقًا لنص المادة (97) من لائحة الجزاءات.

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وتمكن الهلال من تجاوز عقبة الأخضر في مواجهة الأسبوع السابع بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، رافعًا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الأهلي بنغازي.

اتفاقية شراكة
وعلى صعيد آخر، أبرم رئيس نادي الهلال علي الشريف صفقة رعاية جديدة، مع شركة الليث للاستشارات الطبية الرياضية والمكملات الغذائية والتي ستوفر للنادي كافة منتجات (PAS ) في كافة الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية الطارئة واللازمة على مدار الموسم لجميع نجوم «اللاقانتي»، تحت إشراف الدكتور ليث أنيس السنفاز.

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