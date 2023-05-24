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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 03:26 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة في «دورينا»
لقطة من مواجهة السويحلي والأولمبي في الدوري الليبي، 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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ينطلق، اليوم الأربعاء، الاستوديو التحليلي لمباراة الأولمبي والمحلة في تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويقود الاستوديو المذيع مراد دخيل، وفي ضيافته محللي «قناة الوسط» أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعلي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

ويدخل الأولمبي المواجهة وهو يحمل رغبة في حصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل تجاوز السويحلي صاحب المركز الرابع الذي يسبقه بنقطة وحيدة، ليقترب أكثر من صراع التأهل وحجز البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدور الثلاثي، بينما المحلة لا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المواجهات.

ويحتل الأولمبي المركز الخامس في الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل المحلة الترتيب بثلاث نقاط فقط، وأي نتيجة غير الفوز تعني أنه أول الهابطين رسميا عن المجموعة الثانية.

تردد قناتي الوسط «WTV» على «النايل سات»
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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