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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قيادات الجنوب الرياضية المنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 02:44 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قيادات الجنوب الرياضية المنسية
إبراهيم شبل في الإطار الأيمن عبر برنامج «من ذاكرة الجنوب الرياضية» وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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تابعت في الأسابيع الماضية برنامجاً رياضياً مرئياً قدمه الزميل الإعلامي المتميز عادل بن سلمى بعنوان «من ذاكرة الجنوب الرياضية».. قدم من خلاله 14 شخصية رياضية من الذين أعطوا للرياضة في الجنوب الكثير حباً وتطوعاً في مجالات اللعب والتدريب والإدارة، بل منهم من أقام مدارس رياضية للصغار؛ كل في لعبته، حيث أقام السيد إبراهيم شبل لاعب نادي النهضة والفريق الوطني سابقاً مدرسة للصغار في كرة الطائرة في مدينة سبها، واستمرت بنجاح حتى أرغمتها الاشتباكات على التوقف، وكذلك أقام المدرب ساسي شعبان بطل ألعاب القوى وعضو منتخب ليبيا لألعاب القوى برنامجاً متكاملاً لمدرسة للناشئين لألعاب القوى.

أيضاً قام مدرب لعبة تنس الطاولة عبدالرحمن محمود بإنشاء مدرسة لناشئي تنس الطاولة، كما قام بتدريب طلبة مرحلة الإعدادي لعدة سنوات، كل ذلك إلى جانب شخصيات قيادية أخرى، على رأسها الأستاذ الفاضل اللاعب والمدرب والإداري وسكرتير الاتحاد العام لكرة القدم الناجح في سنوات ماضية الأستاذ أحمد عبدالمجيد، وبما أنه لا يتسع المجال لذكر كل الأسماء الـ14 جرى اختيار السيد محمد أوحيده الذي كانت بدايته مع كرة الطائرة ثم انتقل إلى لعبة كرة القدم وحقق فيها تطوراً وشهرة كروية مكنته من اللعب لأهم فرق مدينة سبها؛ فريقا النهضة والشرارة، وبعد الاعتزال تحول إلى مجال التدريب، حيث قام بتدريب فرق المهدية والنهضة والشرارة، ويعتبر أن أبرز محطاته في مجال التدريب فوز فريقه الشرارة على فريق أهلي طرابلس (1-0) في العام 1996.

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عموما البرنامج كان ناجحاً ومشوقاً وقد نفض الغبار عن قيادات منسية أعطت الكثير والكثير في صمت بعيداً عن أضواء الإعلام الرياضي الذي يتركز في مناطق محددة، ويعتبر هذا البرنامج قمة الوفاء وبمثابة التكريم للأجيال التي قدمت للرياضة في مجال الهواية، ومع حلقات البرنامج تشعر بقدرة الضيوف على الحوارات وعلى المؤهلات وعلى التجربة وإجادة اللغات ومتابعة تطور الألعاب الرياضية في العالم المتحضر.

وأستغرب كيف لم تصل مثل هذه القيادات التربوية إلى عضوية الاتحادات الرياضية العامة، خاصة أن أندية الجنوب لها وزنها عند الانتخابات وهى التي تغلب في طرف على آخر في صراع القوائم، ومن بعد الأستاذ أحمد عبدالمجيد لم نر شخصية فاعلة فرضت وجودها ودافعت عن حقوق أندية الجنوب المنسي، ولعل وجود السيد خميس آدم في منصبي نائب رئيس اتحاد عام لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم في رياضة الجنوب المنسية.

آمل أن تتحرك وزارة الرياضة باتجاه الجنوب، وتجتمع بأنديتها وتسهم في حل بعض مشاكلها، خاصة أنها منطقة مليئة بالمواهب التي لديها الرغبة في التطور والمنافسة الشريفة على مستوى المنتخبات متى أتيحت لها فرصة ذلك.. أخيراً ما أحوجنا إلى البرامج الرياضية الهادفة التي تحمل المضمون وتطرح القضايا المزمنة للرياضة وكيفية إيجاد الحلول العملية لها بدلاً من التركيز الكلي علي دوري كرة القدم والسداسي، فالتحية لكل من أعطى لرياضة الجنوب ولكل من ما زال يعطي حباً للرياضة وشباب الوطن.

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