المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تُجرى، اليوم الأربعاء، مبارتان في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» ضمن منافسات الجولة السابعة إيابًا عن المجموعة الثانية، حيث يلتقي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا فريقا المدينة والاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم، والمراقب محمود عبدالكريم.

وفي نفس التوقيت والمجموعة الثانية، يلتقي الأولمبي مع المحلة على ملعب الزاوية، تحت إشراف المراقب جماعة سعد، وتدور المنافسة بين اثنين من الفرق الأربعة في مواجهتي اليوم على صراع البقاء في الدوري الممتاز، بعد أن ابتعدا عن دائرة المنافسة على التأهل إلى دوري التتويج السداسي، وبات تركيزهما فقط على البقاء وهما المحلة والاتحاد المصراتي.

المدينة في المركز السابع برصيد 10 نقاط، بينما الاتحاد المصراتي في المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 8 نقاط، في حين يحتل المحلة المركز الأخير العاشر برصيد 6 نقاط، والأولمبي في المنطقة الدافئة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.