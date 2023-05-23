شاهد عبر «WTV».. الخمس يستقبل الأهلي طرابلس في «دورينا» (الجولة 7 إياب)

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة الخمس والأهلي طرابلس في الجولة السابعة «إيابًا» من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

تقدم قناة الوسط «WTV» المباراة عبر استديو تحليلي يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور المحللين عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

المباراة من الجولات المهمة في ترتيب التأهل للدور السداسي، وتتنافس عليه أندية الأهلي طرابلس الأقرب للتأهل، حيث يتواجد في المركز الثاني خلف الاتحاد المتأهل برصيد 27 نقطة، وأبوسليم صاحب الترتيب الثالث في المجموعة ورصيده 26 نقطة، كما يتواجد في دائرة المنافسة السويحلي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.