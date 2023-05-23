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شاهد عبر «WTV».. الخمس يستقبل الأهلي طرابلس في «دورينا» (الجولة 7 إياب)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 04:14 مساء
شاهد عبر «WTV».. الخمس يستقبل الأهلي طرابلس في «دورينا» (الجولة 7 إياب)
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تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة الخمس والأهلي طرابلس في الجولة السابعة «إيابًا» من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

تقدم قناة الوسط «WTV» المباراة عبر استديو تحليلي يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور المحللين عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

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المباراة من الجولات المهمة في ترتيب التأهل للدور السداسي، وتتنافس عليه أندية الأهلي طرابلس الأقرب للتأهل، حيث يتواجد في المركز الثاني خلف الاتحاد المتأهل برصيد 27 نقطة، وأبوسليم صاحب الترتيب الثالث في المجموعة ورصيده 26 نقطة، كما يتواجد في دائرة المنافسة السويحلي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات  
فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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