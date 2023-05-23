عبر «WTV».. الأهلي طرابلس ضيفا على الخمس في منافسات التأهل لسداسي «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات المجموعة الثانية للجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ويحل الأهلي طرابلس ضيفا على الخُمس بملعب الخمس، وتبثها قناة الوسط «WTV»، عبر استديو تحليلي في تمام الساعة الرابعة، يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور المحللين عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.

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المباراة من الجولات المهمة في ترتيب التأهل للدور السداسي، وتتنافس عليه أندية الأهلي طرابلس الأقرب للتأهل، حيث يتواجد في المركز الثاني خلف الاتحاد المتأهل برصيد 27 نقطة، وأبوسليم صاحب الترتيب الثالث في المجموعة ورصيده 26 نقطة، كما يتواجد في دائرة المنافسة السويحلي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

تشهد الجولة صراعا أخر بين فرق تفادي الهبوط وتحسين المواقع بين أربعة فرق، هى: الخمس برصيد ثماني نقاط، والاتحاد المصراتي وله مباراة صعبة أمام المدينة غدا الأربعاء، ورصيده ثماني نقاط أيضا، ويسعى المدينة لتفادي الهبوط ورصيده عشر نقاط.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.