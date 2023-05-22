حارس الجزيرة السابق الجعيدي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من شروط للمحترف في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب حارس فريق الجزيرة السابق ووكيل اللاعبين الحالي سليمان الجعيدي بوضع حد لفوضى التعاقدات مع المحترفين من خارج البلاد.



وقال سليمان الجعيدي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن «التعاقد مع المحترفين الأجانب في الدوري الليبي لكرة القدم يجب أن يحدد بعمر لا يتجاوز 27 عاما، ولا بد من تركيز الأندية على جودة اللاعبين فنيا».

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كما أكد الجعيدي أن تقييد الأندية بخمسة محترفين مثلا جعلها مضطرة للتعاقد مع عدد محدد حتى وإن لم تكن محتاجة.

واختتم الجعيدي حديثه قائلا إن «وجود المحترف الجيد سيجعل اللاعب الليبي ينافس ويغيِّر من طريقة تدريبه والتزامه وسلوكه؛ لأنه في منافسة مع محترف».