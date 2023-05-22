تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حققت الفروسية الليبية نتائج مميزة في ختام بطولة الراشدية الدولية لقفز الحواجز بتونس، والمصنفة بالاتحاد الدولي للعبة «CSI1»، وتوجت بحصول الفارس الدولي الليبي محمد الكوافي على كأس البطولة عن فئة «Small tour».

وتحصل في الفئة نفسها الفارس الدولي الليبي البشير المحيشي على الترتيب الثاني، بينما تقاسم الترتيب الخامس الفرسان الدوليان الليبيان الفارس سيف الإسلام سلام والفارس عبدالمهيمن العبيدي.

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وفي فئة الأواسط «Medium tour» كان بطل هذه الفئة الفارس الدولي الليبي سراج القداري، وتحصل الفارس الدولي الليبي محمد البعوي على الترتيب الخامس.

وفي فئة الكبار «beg tour» تحصل الفارس الدولي الليبي عبدالجواد عبدالحميد على الترتيب الثاني، فيما جاء الفارس الدولي الليبي عبدالفتاح مليطان في الترتيب الخامس.

تتويج ليبي في بطولة تونس الدولية للفروسية. (فيسبوك)

تتويج ليبي في بطولة تونس الدولية للفروسية. (فيسبوك)