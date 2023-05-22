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18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 22 مايو 2023, 02:47 مساء
18 قلادة متنوعة لمنتخب ليبيا للترايثلون في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
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اختتم المنتخب الليبي للترايثلون مساء أمس الأحد مشاركته في بطولتي أفريقيا والعرب والتي أقيمت منافساتهما بشرم الشيخ المصرية.

شهد اليوم الختامي فوز الرياضي صفوان المرغني بذهبتي العرب وأفريقيا في منافسات الناشئين «أكواثلون» (جري+سباحة+جري)، وبذلك تكون حصيلة مشاركة المنتخب الليبي في بطولتي العرب وأفريقيا 18 قلادة متنوعة، بواقع 13 قلادة ذهبية و3 قلائد فضة وقلادتين برونز، حسب صحفه اللجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

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من جانبه قدم رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد شكره للوفد المشارك في البطولة، قائلا «سعيد جدا بكل ما قدم من أبناء ليبيا في هذه المنافسات، كما أقدم شكري للدعم والتشجيع الذي حظى به المنتخب الليبي من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية».

واختتم زايد «المستقبل ينتظر أبناء ليبيا في هذه اللعبة، والتي بدأت تسير بخطى ثابتة نحو نيل التتويجات والألقاب ومشاركة أبنائنا في شرم الشيخ كانت خير مثال، حيث حظينا بدعم وتشجيع كبيرين من الاتحاد الدولي والاتحادين الأفريقي والعربي للترايثلون».

تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
مشارك ضمن منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
مشارك ضمن منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)
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