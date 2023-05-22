ألكاراس يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع للمركز الثالث.. وأنس جابر تحافظ في «تصنيف التنس»

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر، الإثنين، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتراجع للمركز الثالث، بعد خسارته في ربع نهائي دورة روما، وكان الإسباني البالغ 20 عاما والذي بات أصغر لاعب في التاريخ يتبوأ قمة الترتيب العام الماضي قد ضمن عودته إلى المركز الأول مكتفيا بخوضه مباراته الأولى في دورة روما لماسترز الألف، وذلك بعد شهرين من تخليه عنه لصالح ديوكوفيتش.

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ولم يكن النجاح حليف ألكاراس في العاصمة الإيطالية حيث خرج من الدور الثالث أمام المجري المغمور فابيان ماروجان خارج الـ100 الأوائل، إلا أن ذلك كان كافيا للفائز ببطولة الولايات المتحدة 2022 لتجاوز «نولي» في الترتيب العالمي، ولم تكن حال ديوكوفيتش أفضل في روما حيث خرج من ربع النهائي أمام الدنماركي هولغر رونه وصيف الفائز الروسي دانييل مدفيديف، حسب «فرانس برس».

تراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث

ونتيجة لمشواره، تراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث خلف مدفيديف المتوج بأول ألقابه في مسيرته على الملاعب الترابية في روما، كأفضل تحضير له قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية والثاني له في دورات ماسترز الألف هذا الموسم بعد ميامي، واستمر تراجع الأسطورة الإسباني رافايل نادال، المتوج بـ22 لقبا كبيرا برقم قياسي يتقاسمه مع ديوكوفيتش، ليحتل المركز الخامس عشر بعدما كان أعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام، وغيابه عن باقي منافسات هذا الموسم.

تقدمت الكازاخية إيلينا ريباكينا

ولدى السيدات، تقدمت الكازاخية إيلينا ريباكينا للمركز الرابع بإحرازها لقب دورة روما للألف على حساب الأوكرانية أنهلينا كالينينا التي اضطرت للانسحاب في المجموعة الثانية جراء تعرضها للإصابة. وباتت ريباكينا (23 عاما) أول لاعبة تحرز لقب اثنتين من دورات الألف، بعد تتويجها على أرض صلبة في انديان ويإندلز الأميركية.

إنديان ثالث لاعبة تبلغ نهائي أستراليا

وباتت ثالث لاعبة تبلغ نهائي أستراليا المفتوحة، إنديان ويلز، ميامي وروما في نفس الموسم، بعد اليوغوسلافية الأميركية مونيكا سيليش في 1991 والروسية ماريا شارابوفا في 2012.

التونسية أنس جابر في المركز السابع

في المقابل، لم يطرأ اي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى حيث حافظت البولندية إيغا شفيونتيك، المنسحبة من ربع نهائي دورة روما أمام ريباكينا بالذات لإصابة بفخذها الأيمن، على الصدارة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا، وبقيت التونسية أنس جابر في المركز السابع.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6815 نقطة (+1)

2- دانييل مدفيديف (روسيا) 6330 (+1)

3- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5955 (-2)

4- كاسبر رود (النرويج) 4915

5- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4775

6- هولغر رونه (الدنمارك) 4375 (+1)

7- أندري روبليف (روسيا) 4270 (-1)

8- يانيك سينر (إيطاليا) 3435

9- تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3390

10- فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3065