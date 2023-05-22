الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت مسابقتا آمال وأواسط فرق المجموعة الأولى، ففي مسابقة الآمال تأهلت إلى المرحلة الثانية الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى وهى: الأهلي بنغازي برصيد 41 نقطة، والأخضر بـ34 نقطة، والنصر 29 نقطة.

وجاءت باقي التراتيب، الهلال رابعا بـ26، وخامسا التعاون 20، وسادسا الصداقة 18، وسابعا الصقور 11، وثامنا التحدي 11، وتاسعا دارنس 8، وشباب الجبل لم يكمل المسابقة.

مسابقة الأواسط

تأهلت الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، وهي الهلال 40 نقطة، والأهلي بنغازي 37، والأخضر 32، وجاء رابعا التحدي 32، وخامسا الصقور 23، وسادسا النصر 20، وسابعا التعاون 17، وثامنا شباب الجبل 16، وتاسعا الصداقة 14، وعاشرا دارنس 13 نقطة.

أواسط الهلال. (فيسبوك)