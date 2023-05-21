«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت الجولة السابعة إياب للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وسط انتظار لنتائج نفس الجولة بالنسبة إلى المجموعة الثانية، لحسم المتأهلين للدور السداسي.

«بوابة الوسط» تستعرض قراءة في المجموعة الأولى، حيث ضمن الأهلي بنغازي التأهل للدور السداسي بـ29 نقطة، والهلال في الترتيب الثاني 28 نقطة، وضمن بلوغ دور التتويج، وتبقى البطاقة الثالثة بين النصر صاحب الترتيب الثالث بـ26 نقطة والأخضر، رغم ابتعاد الأخير عن المنافسة، بعد خسارته، أمس السبت، أمام النصر، وفيما يلي باقي مباريات الفرق الأربعة:

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- الأهلي بنغازي

تتبقي له مباراتان أمام التحدي في بنينا بالأسبوع الثامن، والأخضر في الأسبوع التاسع، وفي حالة فوزه في المباراتين يصبح رصيده 35 نقطة.

- الهلال

تتبقي له مباراتان أمام الصداقة في الأسبوع الثامن، وأمام النصر في الأسبوع التاسع، وفي حالة فوزه في المباراتين يصبح رصيده 34 نقطة.

- النصر

تتبقي له مباراتان أمام شباب الجبل في الأسبوع الثامن، والهلال في الأسبوع التاسع، وتعتبر المباراة بالنسبة إلى الفريقين فك الشراكة على المركزين الثاني والثالث، وفي حالة فوزه في المباراتين يصبح رصيده 32 نقطة.

- الأخضر

تتبقي له مباراتان، الأولى أمام دارنس في الأسبوع الثامن، والثانية أمام الأهلي بنغازي، وهى مباراة صعبة في الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الإياب، وفي حال فوزه في المباراتين يصبح رصيده 28 نقطة، وعمليا بات خارج الدور السداسي، كون الهلال في حاجة إلى نقطة فقط، وكذلك فريق النصر في حاجة لثلاث نقاط.

موقف الهبوط في المجموعة الأولى

هبط رسميا من المجموعة فريق شباب الجبل بنقطة واحدة.

قراءة في المجموعة الثانية

بعد ختام الجولة السادسة، بات الانتظار لما ستسفر عنه الجولة السابعة، وتنطلق الثلاثاء المقبل.

- الاتحاد

ضمن فريق الاتحاد التأهل مبكرا للدور السداسي برصيد 33 نقطة، وتتبقي له ثلاث مباريات أمام أبوسليم في الأسبوع السابع، وأمام الاتحاد المصراتي أحد الفرق المهددة بالهبوط، ومباراة ديربي العاصمة أمام الأهلي طرابلس في الأسبوع التاسع، وفي حالة الفوز يكون رصيده 42 نقطة.

- الأهلي طرابلس

بعد فوزه على المحلة في الأسبوع السادس أصبح رصيده 27 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية. وتتبقي له ثلاث مباريات أمام الخمس في الأسبوع السابع، وأمام المدينة في الأسبوع الثامن، وأمام الاتحاد في الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الإياب، وفي حالة فوزه في المباريات الثلاث يصبح رصيده 36 نقطة.

- أبوسليم

فريق أبوسليم صاحب 26 نقطة، وهو حاليا في المركز الثالث بفارق نقطة عن الأهلي طرابلس، وتتبقي له ثلاث مباريات أمام فريق الاتحاد في الأسبوع السابع، وأمام أساريا في الأسبوع الثامن، وأمام السويحلي في الأسبوع التاسع. وفي حال فوزه بنقاط المباريات الثلاث يصبح رصيده 35 نقطة.

- السويحلي

فريق السويحلي أنعش آماله بالتأهل للدوري السداسي، بعد فوزه على الأولمبي حسابيا بعيدا عن التأهل. السويحلي 20 نقطة، وتتبقي له ثلاث مباريات أمام أساريا في الأسبوع السابع في الزواية، وأمام المحلة في الأسبوع الثامن، وهو أحد الفرق المهددة بالهبوط في المجموعة الثانية، وبالتالي ستكون مباراة صعبة للسويحلي، وآخر مباراة له أمام أبوسليم في ملعب أبوسليم بالأسبوع التاسع، وفي حال الفوز في المباريات الثلاث سيكون رصيده 29 نقطة.