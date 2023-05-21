مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج منتخب مصر بكأس وذهبية كرة القدم الشاطئية، في البطولة العربية التي أقيمت في جدة بالسعودية، بعد فوزه أمس السبت، في المباراة النهائية للبطولة على منتخب سلطنة عمان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

هدفا عمان بإمضاء اللاعبين يحيي المريكي وخالد العريمي، ورباعية مصر بإمضاء اللاعبين حسام حسين (هدفان)، وإسماعيل عبدالقدوس وهيثم محسوب هدف لكل منهما.

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يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 12 منتخبا عربيا، وزعت في المرحلة الأولى على ثلاث مجموعات، ومنتخب ليبيا جاء في المجموعة الثالثة، وفقد مباراته الأولى أمام الإمارات بنتيجة (2-5).

وفاز في الثانية على الكويت (3-2)، وفاز في مباراته الثالثة على جزر القمر (5-4)، وغادر منافسات البطولة، بعد خسارته أمام المغرب في الدور ربع تانهائي بنتيجة (2-5).

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)