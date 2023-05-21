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مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 21 مايو 2023, 12:28 مساء
مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
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توج منتخب مصر بكأس وذهبية كرة القدم الشاطئية، في البطولة العربية التي أقيمت في جدة بالسعودية، بعد فوزه أمس السبت، في المباراة النهائية للبطولة على منتخب سلطنة عمان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

هدفا عمان بإمضاء اللاعبين يحيي المريكي وخالد العريمي، ورباعية مصر بإمضاء اللاعبين حسام حسين (هدفان)، وإسماعيل عبدالقدوس وهيثم محسوب هدف لكل منهما.

- لقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بين مصر وسلطنة عمان بعد خروج ليبيا (صور)

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 12 منتخبا عربيا، وزعت في المرحلة الأولى على ثلاث مجموعات، ومنتخب ليبيا جاء في المجموعة الثالثة، وفقد مباراته الأولى أمام الإمارات بنتيجة (2-5).

وفاز في الثانية على الكويت (3-2)، وفاز في مباراته الثالثة على جزر القمر (5-4)، وغادر منافسات البطولة، بعد خسارته أمام المغرب في الدور ربع تانهائي بنتيجة (2-5).

تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
تتوج مصر بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
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