انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهة الهلال والأخضر ضمن الأسبوع السابع من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» اليوم السبت.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، ويقدمه الإعلامي عبدالرزاق بالحاج مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

واستعرض البرنامج حالات مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف أمام الأخضر، ليرتقي للمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الأهلي بنغازي، بينما ظل الأخضر في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد التعثر بالتعادل.

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