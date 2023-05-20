شاهد عبر «WTV»: الخمسي يوجه سهام النقد الحاد للأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج محلل قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي بتصريحات قوية اتّجاه فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي خلال الاستديو التحليلي في حضور الإعلامي مؤيد إسكندر والمحللين عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة.

وأبدى الخمسي انزعاجه من الأداء الفني لفريق الأهلي بنغازي، والعشوائية التي لا تليق بالفريق، رغم انضمامه لكوكبة مميزة من اللاعبين.

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تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، استديو تحليليًا موسعًا لمباراة الهلال والأخضر، ضمن الجولة السابعة إياب من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، يقدم استديو التحليل عبدالرزاق بالحاج في حضور عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلى أرحومة.

تستعرض قناة الوسط «WTV» تفاصيل المباراة، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

السبت 20 مايو

الهلال × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».