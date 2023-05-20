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شاهد عبر «WTV»: الخمسي يوجه سهام النقد الحاد للأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 03:13 مساء
شاهد عبر «WTV»: الخمسي يوجه سهام النقد الحاد للأهلي بنغازي في «دورينا»
الخمسي في الاستديو التحليلي بحضور الإعلامي مؤيد إسكندر والمحللين عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة. (خاص - الوسط)
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خرج محلل قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي بتصريحات قوية اتّجاه فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي خلال الاستديو التحليلي في حضور الإعلامي مؤيد إسكندر والمحللين عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة.

وأبدى الخمسي انزعاجه من الأداء الفني لفريق الأهلي بنغازي، والعشوائية التي لا تليق بالفريق، رغم انضمامه لكوكبة مميزة من اللاعبين.

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تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، استديو تحليليًا موسعًا لمباراة الهلال والأخضر، ضمن الجولة السابعة إياب من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، يقدم استديو التحليل عبدالرزاق بالحاج في حضور عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلى أرحومة.

تستعرض قناة الوسط «WTV» تفاصيل المباراة، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

السبت 20 مايو
الهلال × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

ختام الأسبوع السادس إياب
واختتمت، الجمعة، مباريات الأسبوع السادس إياب للمجموعة الثانية، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب أبوسليم، وعلى ملعب مدينة مصراتة أنعش فريق السويحلي آماله في المنافسة لبلوغ دور السداسي، بفوزه على الأولمبي بهدفين نظيفين.

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