الأهلي طرابلس ثانيا والسويحلي رابعا في أحدث ترتيب بعد مؤجلات «دورينا» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت، الجمعة، مباريات الأسبوع السادس إياب للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدف دون رد، سجله المحترف النيجيري إيبوكا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب أبوسليم.

بهذه النتيجة وصل الأهلي طرابلس إلى النقطة 27 في الترتيب الثاني، بينما بقي فريق المحلة في أخر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وعلى ملعب مدينة مصراتة، أنعش فريق السويحلي آماله في المنافسة لبلوغ دور السداسي، بفوزه على الأولمبي بهدفين نظيفين، سجلهما الزواغي وبكاكي كرست.

رفع السويحلي رصيده إلى 20 نقطة، محتلا المركز الرابع خلف أبوسليم 26 نقطة، أما الأولمبي رصيده 19 نقطة في المركز الخامس، وفيما يلي نتائج الأسبوع السادس كاملة:

المجموعة الأولى

تعادل بهدفين الصقور ودارنس، وفاز الهلال على التحدي بهدفين نظيفين، وفاز الأهلي بنغازي على شباب الجبل بهدف، بينما تعادل بهدفين الصداقة والأخضر، وفاز التعاون على النصر بهدفين دون رد.

المجموعة الثانية

تعادل سلبيا المدينة وأبوسليم، وفاز الاتحاد على أساريا بأربعة أهداف دون رد، وفاز الخمس على الاتحاد المصراتي بهدفين مقابل هدف، وفاز السويحلي على الأولمبي بهدفين نظيفين، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدف وحيد.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

مباراة السويحلي والأولمبي في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي طرابلس والمحلة في الدوري الليبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي والأولمبي في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي طرابلس والمحلة في الدوري الليبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)