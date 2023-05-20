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سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 20 مايو 2023, 12:38 مساء
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)
بطولة الراشدية تشهد تتويجا ليبيا. (فيسبوك)
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في أول أيام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز بتونس، اعتلى فرسان ليبيا منصة التتويج في فئة «Small tour»، حيث تحصل الفارس الدولي الليبي سيف الإسلام على كأس المباراة، بينما حل ثانيا الفارس الدولي الليبي عبدالرؤوف مليطان، وحصلت على الترتيب الثالث الفارسة الدولية الليبية رؤيا الفرجاني.

وجاء الفارس الدولي الليبي حمزة هروس خامسا وسط مشاركة فرسان من تونس والجزائر والسنغال وفرنسا وإيطاليا، وتعتبر البطولة مصنفة في الاتحاد الدولي للفروسية «csi1»، وسجل أبطال ليبيا أسماءهم في لائحة النتائج المصنفة بالاتحاد الدولي، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

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وفي فئة «Medium tour» اعتلى منصة التتويج فرسان ليبيا، بحصول الفارس الدولي الليبي عمر الحمروش على كأس الفئة بارتفاع حواجز وصل إلى 1.20 متر، وحل ثانيا زميله الفارس الدولي الليبي إيهاب الزواوي، وجاء في المرتبة الرابعة الفارس الدولي الليبي خيرالدين السنوسي، وحصل على الترتيب الخامس الفارس الدولي الليبي طلال إبراهيم في فئة «Big tour» ويصل ارتفاعها إلى 1.35 متر.

واعتلى منصة التتويج الفارس الدولي الليبي محمود البدري، وحصل على الترتيب الأول وكأس المباراة وسط منافسة قوية من فرسان الدول المشاركة، وجاء في الترتيب الثاني الفارس الدولي الليبي المعتصم بالله المحيشي، ليحصل بعده الفارس الدولي الليبي عبدالجواد عبدالحميد على الترتيب الثالث، وتقاسم الترتيب الرابع والخامس كل من الفارس الدولي التونسي غازي اللوز وزميله الفارس الدولي التونسي حمودة.

بطولة الراشدية تشهد تتويجا ليبيا. (فيسبوك)
بطولة الراشدية تشهد تتويجا ليبيا. (فيسبوك)
بطولة الراشدية تشهد تتويجا ليبيا. (فيسبوك)
بطولة الراشدية تشهد تتويجا ليبيا. (فيسبوك)
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