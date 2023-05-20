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ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 مايو 2023, 11:18 صباحا
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
جانب من مباراة الأهلي بنغازي في السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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حددت اللجنة المشرفة على نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، الأربعاء المقبل، موعدا لمباريات الجولة السابعة في ذهاب دور ثمن النهائي، بإقامة أربع مباريات.

على ملعب المرج، يحل الهلال ضيفا على المروج، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي لقاء قطبي المدينة النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور.

- الأهلى بنغازي ينفرد بصدارة دور الثمانية في دوري كرة السلة

وفي القاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع بين قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس دون حضور جمهور، والمباراة الثانية تجمع بين المدينة والشباب.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي ينفرد بصدارة النهائيات بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 6 مباريات، وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس، والاتحاد بـ11 نقطة، ويليهم النصر 10 نقاط، والمروج 8 نقاط، والهلال 7 نقاط، والشباب 7 نقاط، والمدينة 6 نقاط.

جانب من مباراة الأهلي بنغازي في السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
جانب من مباراة الأهلي بنغازي في السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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