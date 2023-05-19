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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 05:49 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
لقطة من مواجهة النصر والتعاون في الدوري الليبي، 14 مايو 2023. (الإنترنت)
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ينطلق، اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة النصر والصداقة ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة «الوسط» الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة «الوسط» علي أرحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل النصر المواجهة وعينه على فض الشراكة في المركز الثاني مع الهلال، الذي يحمل نفس عدد النقاط (25 نقطة)، خلف المتصدر الأهلي بنغازي برصيد 29 نقطة، بينما الصداقة لا يرى سوى نقاط المباراة الثلاث من أجل الابتعاد أكثر عن التعاون صاحب المركز الثامن، والمبتعد عنه بفارق نقطتين فقط.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، والفوز اليوم يقلص فارق النقاط بينه وبين الأهلي بنغازي إلى نقطة وحيدة، بينما الصداقة في حالة تحقيق الفوز، فإنه سيرتفع إلى المركز الرابع متساويا مع الأخضر، وأمام دارنس والصقور، مما يحيي آماله في البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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