تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة، اليوم الخميس، تعليق مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب ضمن الدوري الثماني.

وأوضح الاتحاد، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللجنة الفنية لنهائيات الدوري والكأس قررت تعليق مباريات الجولة السابقة من الدوري الثماني، على أن تستأنف يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، بنفس المواعيد والتوقيتات والقاعات المحددة بالجداول السابقة.

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وأقيمت الإثنين الماضي الجولة السادسة لدور الثمانية، والتي شهدت انتصار الأهلي طرابلس على نظيره النصر، بنتيجة 71 /68، ليصبح بحوزة الأهلى طرابلس 11 نقطة، ويتجمد رصيد النصر عند 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق المروج على حساب المدينة، بنتيجة 66/59، ليرتفع رصيده إلى ثماني نقاط والمدينة بست نقاط.

أما المباراة الثالثة، انفرد خلالها فريق الأهلى بنغازي بصدارة دور الثمانية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة بنتيجة 90/ 86، بمجموع 12 نقطة من 6 مباريات، وظل الاتحاد عند 11 نقطة.