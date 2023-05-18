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شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 01:37 مساء
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
تنويه قناة الوسط للاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع السابع من دورينا، 18 مايو 2023. (قناة الوسط)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام الثالثة والنصف، لتحليل مباريات اليوم الخميس بداية باللقاء القوي الذي يجمع بين الصقور والأهلي بنغازي، والمواجهة الثانية بين التحدي ودارنس.

ويقود الاستوديو المذيع مؤيد إسكندر، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، علي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

مواجهة الصقور والأهلي بنغازي
ويدخل الأهلي بنغازي بحثا عن تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، وضمان التأهل إلى الدور الثاني من الدوري، في ظل احتدام المنافسة على المركز الثاني بين ثلاثة فرق، الذي يبعد عنه ثلاث نقاط فقط، بينما يأمل الصقور في تحسين مركزه في الدوري، والابتعاد أيضا عن شبح الهبوط، الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة، وخلفه الهلال والنصر بـ25 نقطة، بينما يحتل الصقور المركز السابع في الترتيب بـ19 نقطة، أمام التعاون صاحب الـ17 نقطة.

مواجهة دارنس والتحدي
يدخل دارنس المواجهة وعينه على الدخول إلى المثلث الذهبي ومحاولة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بينما التحدي في موقف صعب للهروب من شبح الهبوط إلى القسم الثاني.

يحتل دارنس المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 20 نقطة، مبتعدا بخمس نقاط عن المراكز المؤهلة إلى الدور السداسي، بينما التحدي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة مبتعدا بفارق سبع نقاط عن الصقور صاحب المركز السابع، وفي حالة هزيمة التحدي في مواجهة اليوم فإنه سيلحق بشباب الجبل ويكون ثاني الهابطين رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الليبي.

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