شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الخميس مباراة دارنس والتحدي في تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

يدخل دارنس المواجهة وعينه على الدخول إلى المثلث الذهبي ومحاولة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بينما التحدي في موقف صعب للهروب من شبح الهبوط إلى القسم الثاني.

يحتل دارنس المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 20 نقطة، مبتعدا بخمس نقاط عن المراكز المؤهلة إلى الدور السداسي، بينما التحدي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة مبتعدا بفارق سبع نقاط عن الصقور صاحب المركز السابع، وفي حالة هزيمة التحدي في مواجهة اليوم فإنه سيلحق بشباب الجبل ويكون ثاني الهابطين رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الليبي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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