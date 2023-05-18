19 لاعبا في معسكر منتخب الصالات بالبوسنة...

استدعى المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات ريكاردو 19 لاعبا للدخول في معسكر خارجي بجمهورية البوسنة خلال الفترة من 19 مايو إلى 6 يونيو المقبل، وذلك استعدادا للبطولة العربية التي ستقام في السعودية.
البطولة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي، وباستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتقام منافساتها في قاعة الصالة الرياضية بجانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.
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وأوقعت القرعة المنتخب الوطني للصالات في المجموعة الأولى رفقة منتخب البلد المنظم إلى جانب الجزائر والسودان.
قائمة المنتخب
وضمت القائمة كلا من زياد أحمد عزيز وأدهم مصطفى التومي وصهيب محمد الغول من نادي الاتحاد ورمزي فضل الله الشريف ومحمد أحمد المسكين من نادي البراق ورفيق عياد كشلاف وأحمد عبدالحفيظ عبدالعزيز وأحمد محمد الأجنف وجهاد محمد عوين وعبدالفتاح أحمد عاشور من نادي السويحلي ومحمد سليمان زريق وأحمد صالح اليمني وفاضل زكي سليك وفراس مصباح أبوخشيم من نادي الأولمبي وإبراهيم عبدالحميد المهمل ومحمد خميس سعيد من نادي العلمين السعودي وعبدالحكيم صالح راشد وعزالدين عامر المريمي من نادي أبوسليم.
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