19 لاعبا في معسكر منتخب الصالات بالبوسنة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استدعى المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات ريكاردو 19 لاعبا للدخول في معسكر خارجي بجمهورية البوسنة خلال الفترة من 19 مايو إلى 6 يونيو المقبل، وذلك استعدادا للبطولة العربية التي ستقام في السعودية.

البطولة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي، وباستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتقام منافساتها في قاعة الصالة الرياضية بجانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

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وأوقعت القرعة المنتخب الوطني للصالات في المجموعة الأولى رفقة منتخب البلد المنظم إلى جانب الجزائر والسودان.