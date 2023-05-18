منتخب الكرة الشاطئية يفوز على جزر القمر ويتأهل لمواجهة المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الليبي الفوز أمس الأربعاء على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في نسختها الرابعة والمقامة بمدينة جدة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الليبي إلى دور الثمانية بحصوله على البطاقة الثانية من المجموعة الثالثة بعد حصد ست نقاط، مع منتخب الإمارات الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، وسيلاقي نظيره المغربي.

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