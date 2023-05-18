الاتحاد الأفريقي يشيد بمجهودات الاتحاد الليبي للفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أشاد الاتحاد الأفريقي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الليبي من أجل الارتقاء برياضة الفروسية الليبية وحرصه الدائم على وجود الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية.

وأثنى الاتحاد الأفريقي على نظيره الليبي كونه الاتحاد الوحيد في القارة السمراء الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للقدرة والتحمل 2023 بفرنسا، إذ تعتبر ليبيا المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى هذا السباق، ويسعى الاتحاد الليبي للظهور بصورة مشرفة لأفريقيا في هذا الحدث الأبرز في رياضة الفروسية.

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