اليوم.. المنتخب الليبي يلتقي جزر القمر في كأس العرب الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية مباراته الثالثة بالمجموعة الثالثة أمام منتخب جزر القمر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في نسختها الرابعة والمقامة بمدينة جدة، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

يشار إلى أن المنتخب الليبي فقد نتيجة مباراته الأولى أمام نظيره الإماراتي بخمسة أهداف لهدفين، وفاز في المباراة الثانية على منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي حالة تحقيق الفوز أمام جزر القمر اليوم، سيتأهل المنتخب الليبي إلى الدور الثاني من البطولة، للمنافسة على اللقب، بعد تحقيقه أول لقب للبطولة حينما أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية 2008.

ترتيب المنتخبات قبل الجولة الثالثة

المجموعة الأولى المغرب ست نقاط والسعودية ثلاث نقاط ولبنان ثلاث نقاط وموريتانيا دون نقاط.

المجموعة الثانية مصر ست نقاط وعمان ثلاث نقاط وفلسطين ثلاث نقاط وقيرغرستان دون نقاط.

المجموعة الثالثة الإمارات ست نقاط وليبيا ثلاث نقاط وجزر القمر ثلاث نقاط والكويت دون نقاط.