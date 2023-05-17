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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 03:01 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية
قمة مانشستر سيتي مع آرسنال في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (إنترنت)
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أغلب الدوريات الأوروبية شارفت على الانتهاء، فالدوري الإيطالي توج ببطولته فريق نابولي بعد غياب عن البطولة دام 33 عاماً، كما انتهى الدوري الإسباني بتحصل فريق برشلونة على بطولته بعد فوزه في مباراته الأخيرة على فريق إسبانيول، وذلك قبل نهاية الدوري بأربعة أسابيع، والدوري الألماني لا يزال التنافس على أشده بين فريقي المقدمة بايرن ميونخ برصيد 68 نقطة من 32 مباراة، وكذلك بوروسيا دورتموند بـ67 نقطة من 32 مباراة، ولكل منهما مباراتان متبقيتان.

والدوري الإنجليزي الذي يعتبر أكثرها متعة وتشويقاً لكثرة المفاجآت في نتائج مبارياته، فالبطولة حسمها للمرة الثالثة على التوالي فريق مانشستر سيتي المرصع بالنجوم والمدعوم إماراتياً والذي يضم هداف الدوري المهاجم النرويجي آرلينغ براوت هالاند، الذي سجل حتى الآن 32 هدفاً في الدوري و50 هدفاً في كل المسابقات الأخرى.

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أما فريق الأرسنال الذي لا يضم الأسماء الكبيرة، ظل في مقدمة الدوري بفارق خمس نقاط حتي الأسبوع الثلاثين، حيث تعرض الفريق إلى هبوط في مستواه الفني وتكرر ضياع النقاط منه، فقد تعادل مع فريق ليفربول (2-2) ومع وست هام (2-2) ومع ساوثهامبتون (3-3)، وختمها بخسارته مع الفريق المنافس مانشستر سيتي (4-1)، وبذلك ضيع تسع نقاط في أربع مباريات متتالية.

بقي أمل آرسنال في البطولة ضعيفاً، منتظراً ضياع النقاط من الفريق المنافس إلى أن سحقه فريق برايتون في ملعبه وأمام جمهوره (3-0)، ليقبع منفرداً في الترتيب الثاني، بعد أن كان المرشح الأول لبطولة الدوري، والسبب بالطبع ضعف خط دفاعه وعدم مراقبة مهاجمي الخصم كما يجب، أما عن فرق الهبوط، فقد تحدد هبوط فريقي ساوثهامبتون وليستر سيتي، ولا يزال الصراع قائماً لتحديد الفريق الثالث بين فرق إيفرتون ونوتينغهام فورست وليدز يونايتيد.

عموماً في الدوريات الأوروبية ليس عيباً هبوط الفريق للدوري الأدنى، لأنه سيظل يلعب في ملعبه وأمام جماهيره إلى أن يتأهل مرة أخرى للدوري الممتاز، وكذلك لا يوجد هناك بيع للمباريات أو تخاذل أو تنازل عن مباريات، لأنهم يعرفون معنى الرياضة الحقيقي.

نعود إلى «دورينا» المسكين الذي رغم ضعف الأداء فيه في كل شيء لا يزال بعض الجماهير يتابعون مبارياته من خلال الشاشات المرئية، ورغم إصرار الاتحاد العام على زيادة عدد فرقه، ترضية لأندية بعض أعضاء الاتحاد العام وما يسببه ذلك من ضرر للعبة، إلى جانب إقامة الدوري السداسي للفرق الثلاثة المترشحة من كل مجموعة والبحث عن مكان لإقامة مبارياته ومن يتكفل بتسديد تكاليف إقامته دون أن يفكر اتحاد الكرة ولو بتحويل ذلك إلى دوري رباعي بدلاً من سداسي، بحيث تكون مبارياته ذهاباً وإياباً 12 مباراة بدلاً من 30 مباراة، وذلك اختصاراً للوقت والجهد والتكلفة المالية.

وإلى أن يسخر الله اتحاداً عاماً هدفه تطوير اللعبة وسمعة الكرة الليبية في المحافل الدولية، وذلك بإقامة مسابقة ناجحة من مجموعة واحدة بعدد 15 فريقاً يفوز ببطولتها الأكثر نقاطاً، ويعود إلى الدرجة الأدنى أقلها نقاطاً، ولها بداية ونهاية محددة، وعندها قد يكون للكرة الليبية مستوى فني راقٍ ونجوم جديدة في الأندية والفريق الوطني، وتكون مشاركة أنديتنا عربياً وأفريقياً إيجابية وقد نصل إلى الأدوار النهائية.

أخيراً، قد أتيحت لهذا الاتحاد الفرصة عدة سنوات لتقديم شيء يذكر دون جدوى، وقد قام بتغيير العديد من المدربين المحليين والأجانب، وكذلك تغيير الإداريين والمشرفين على مختلف المنتخبات ولم يتغير شيء من الواقع الكروي المؤسف، علماً بأن المطلب الحقيقي هو تغيير الاتحاد العام نفسه الذي ظل عاجزاً عن السير بالكرة الليبية خطوة واحدة نحو الأمام والتاريخ سوف يسجل كل من أعطى وكل من أخذ ولم يقدم شيئاً.

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