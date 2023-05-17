قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات الجولة السابعة إيابًا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات، وجاءت مواعيد المباريات على النحو الآتي:

الخميس 18 مايو

الصقور × الأهلي بنغازي - طبرق 3:30 استوديو «WTV».

دارنس × التحدي - ملعب درنة 4:00 نقل «WTV2».

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الجمعة 19 مايو

المحلة × الأهلي طرابلس - أبوسليم 4:00 استوديو «WTV».

السويحلي × الأولمبي - ملعب مصراتة 4:00 نقل «WTV2».

شباب الجبل × التعاون - شيخ الشهداء 4:00 - تسجيل

النصر × الصداقة - ملعب شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

السبت 20 مايو

الهلال × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

الثلاثاء 23 مايو

الخمس × الأهلي طرابلس - الخمس 4:00 استوديو «WTV».

الأربعاء 24 مايو

الأولمبي × المحلة - ملعب الزاوية 4:00 استوديو «WTV».

المدينة × الاتحاد المصراتي - أبوسليم 4:30 نقل «WTV2».

(استوديو مشترك)

الخميس 25 مايو

أبوسليم × الاتحاد - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو «WTV».

أساريا - السويحلي - ملعب الزاوية 4:30 نقل «WTV2».

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.