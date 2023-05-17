الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الخمس فوزًا ثمينًا على مضيفه الاتحاد المصراتي بهدفين لهدف، ليرتقي إلى المركز التاسع مؤقتًا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

سجل أهداف فريق الخمس: عبد اللطيف اللواتي وعمر عريبي، وسجل هدف الاتحاد المصراتي الوحيد عبد الميسر أبو شيبة. وبهذه النتيجة وصل فريق الخمس إلى النقطة الثامنة، وبقي فريق الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق 8 نقاط.

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الصراع على تفادي الهبوط

وسيكون الصراع على تفادي الهبوط محصورًا بين ثلاثة فرق، وهي الاتحاد المصراتي والمحلة والخمس وعلى بطاقة واحدة فقط، حيث قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم أن يكون الهبوط في هذا الموسم لآخر ترتيب المجموعتين الأولى والثانية، مع صعود أربع فرق من دوري الدرجة اأولى على الممتاز.

ويمتلك كل من الخمس والاتحاد المصراتي 8 نقاط، بينما في رصيد والمحلة 6 نقاط، وتنتظره مباراة صعبة يوم الجمعة مع فريق الأهلي طرابلس ضمن منافسات هذا الأسبوع.

الاتحاد يفوز على أساريا

ومن نتائج اليوم، فوز الاتحاد على أساريا بنتيجة أربع أهداف نظيفية، سجلها المعتصم الصبو وعبدالغفور المهير وعمر الخوجة وأنس المصراتي. وبات فريق الاتحاد أول المرشحين لسداسي التتويج بعد وصوله إلى النقطة 33.

تعادل سلبي بمباراة المدينة وأبوسليم

والمباراة الثالثة والأخيرة وجمعت المدينة وأبوسليم، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل أبوسليم إلى النقطة 26 والمدينة إلى النقطة 10. وضمن أبوسليم هو الآخر الترشح إلى الدور السداسي.

والبطاقة الأخيرة في هذه المجموعة ستكون الأقرب إلى الأهلي طرابلس صاحب 24 نقطة، الذي يحتاج إلى ثلاث نقاط فقط ليضمن التأهل.