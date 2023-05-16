شاهد عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تستكمل منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم الثلاثاء، عن المجموعة الثانية، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة عشرة.

المباريات تنقلها قناة الوسط «WTV»، عبر استوديو تحليل، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

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على ملعب الجميل، المدينة ثامن الترتيب بـست نقاط يلتقي بأبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان.

وعلى ملعب مصراتة، الخمس تاسع الترتيب بـخمس نقاط يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بثماني نقاط، والمراقب جمال أمبية.

وعلى ملعب أبوسليم، أساريا سادس الترتيب بست نقاط يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـثلاثين نقطة، والمراقب عادل سويسي.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.