شاهد.. الأوجلي لـ«في التسعين»: السداسي في ليبيا.. لسنا وزارة الداخلية.. تطبيق «الفار» صعب.. ولم نتسلم أي مبالغ

القاهرة - بوابة الوسط

حسم عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي عادل الأوجلي عدة ملفات مهمة، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس الإثنين، مع الإعلامي مراد دخيل، في حضور محللي قناة «WTV» عادل الخمسي وعلي أرحومة وعبدالرحيم نجم.

وقال الأوجلي إلى برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»: «الدوري السداسي سيقام في ليبيا، ونحن لسنا وزارة الداخلية، وعندما نخاطب وزارة الداخلية ومديرية الأمن، نخاطبها كي تحفظ أمن الفرق فقط، أما فيما يخص تطبيق تقنية (الفار)، فهذا سيحتاج ثلاث عربات في ثلاث مدن متفرقة في توقيت واحد، وهذا صعب جدا».

وأضاف الأوجلي قائلا «الصعوبة من حيث التكلفة، نحن كاتحاد الكرة سندفع بالتأكيد، لأن من مصلحتنا كاتحاد كرة أن تنجح المسابقة، لكن، لا بد من أن تدفع الدولة وتتكاتف الأندية في هذا الخصوص».

وأكمل «لا بد من تكاتف الدولة والدفع في هذا الاتجاه، خصوصا أنها دعمت من قبل الأندية ماليا، وللعلم، لم تسلم أي حكومة من الحكومات اتحاد الكرة أي مبالغ مالية».

أما فيما يخص شكل المنافسة، فقال الأوجلي: «ستقام من الذهاب والإياب بشكل طبيعي، ونحن في بلدنا ليبيا نلعب بأريحية، أما إذا كان اتحاد الكرة والأندية الستة ترى ضرورة لعب الدور السداسي خارج ليبيا، فلا مانع لدينا، بل بالعكس، سيسهل علينا الأمر في تحرك الحكام الأجانب».

استديو برنامج «في التسعين». (صورة مثبتة من الفيديو)