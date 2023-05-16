عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تستكمل منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم الثلاثاء، عن المجموعة الثانية، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر، تنقلها قناة الوسط «WTV»، عبر استوديو تحليل، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

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على ملعب الجميل، المدينة ثامن الترتيب بـست نقاط يلتقي بأبوسليم ثان المجموعة بـ25 نقطة، والمراقب بشير عنان، وعلى ملعب مصراتة، الخُمس تاسع الترتيب بـخمس نقاط يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بثماني نقاط، والمراقب جمال أمبية.

وعلى ملعب أبوسليم، أساريا سادس الترتيب بست نقاط يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـثلاثين نقطة، والمراقب عادل سويسي.

استكمال المنافسات.. الخميس

يشهد الخميس 18 مايو الجاري إقامة مباراتين بنفس الجولة والمجموعة، فعلى ملعب مصراتة، السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ19 نقطة، والمراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم، الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ24 نقطة يلتقي المحلة آخر الترتيب بثلاث نقاط، والمراقب وحيد صالح.

الثلاثاء 16 مايو

الاتحاد × أساريا - ملعب أبوسليم 4:00 استوديو «WTV».

المدينة × أبوسليم - ملعب الجميل 4:30 نقل «WTV2».

الاتحاد المصراتي × الخمس - مصراتة 4:30 (تسجيل).

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.