الرباع الليبي محمد غلام يتوج ببرونزية الخطف في تونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج الرباع الليبي محمد غلام ببرونزية الخطف في منافسات وزن 67 كغم في افتتاح المشاركة الليبية بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا بتونس.

- 153 رباعا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال

وستكون هناك ميداليات أخرى لباقي الرباعيين للمنتخب الوطني لرفع الأثقال أبطال أفريقيا، ويتولى تدريب عناصر المنتخب الوطني المدرب صلاح الأدهم.

الرباعون هم: إحسان شلابي في وزن 73 كغم، ومحمد الشارف في وزن 81 كغم، وأحمد أبوزريبة في وزن 102 كغم.

يذكر أن البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بتونس تعتبر بطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس العام المقبل.

الرباع الليبي محمد غلام في المنافسات. (فيسبوك)