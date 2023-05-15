الشبل يوجه نصيحة فنية لمدرب الأهلي طرابلس قبل الدور السداسي في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

وجه المدير الإداري السابق للنادي الأهلي طرابلس عبدالرزاق الشبل رسالة إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم الحالي للنادي الأهلي طرابلس التونسي طارق جرايا بضرورة التركيز على الجانب الفني والبدني والاستعداد الذهني.

وأكد الشبل في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أن كل المباريات المقبلة مهمة وليست سهلة خاصة الدور السداسي، مؤكدا أن من أهداف التعاقد مع جرايا تحقيق بطولة الدوري».

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المشوار في البطولة العربية

وحقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزا غير مطمئن على ضيفه «النهضة العماني» بنتيجة (4-2) في ذهاب بطولة الأندية العربية لكرة القدم على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

بهذه النتيجة باتت مهمة الأهلي طرابلس محفوفة بالمخاطر في مباراة الإياب والتي ستقام في مجمع البريمي الرياضي بعمان، يوم 29 مايو الجاري، لحسم هوية المتأهل إلى دور المجموعات الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.