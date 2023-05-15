المدينة وأبوسليم في انطلاق منافسات المجموعة الثانية من «دورينا».. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» لفرق المجموعة الثانية بثلاث مباريات، فعلى ملعب الجميل المدينة ثامن الترتيب بـ6 نقاط يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ25 نقطة والمراقب بشير عنان.

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وعلى ملعب مصراتة الخمس تاسع الترتيب بـ5 نقاط يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي سابع الترتيب بـ8 نقاط والمراقب جمال أمبية، وعلى ملعب أبوسليم أساريا سادس الترتيب بـ6 نقاط يحل ضيفا على الاتحاد متصدر المجموعة بـ30 نقطة والمراقب عادل سويسي.

تستكمل المنافسات الخميس 18 مايو الجاري، وتقام مباراتان على ملعب مصراتة، السويحلي خامس الترتيب بـ17 نقطة يستضيف الأولمبي رابع الترتيب بـ18 نقطة والمراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب أبوسليم الأهلي طرابلس ثالث الترتيب بـ23 نقطة يلتقي المحلة آخر الترتيب بـ3 نقاط والمراقب وحيد صالح.